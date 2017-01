Susana Díaz dice que tiene "muchísimo cariño a Patxi López" y no se pronuncia sobre si concurrirá a las primarias

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha rechazado este martes hablar del PSOE, de los posibles candidatos a las primarias y de si ella misma concurrirá, por respeto al foro desde el que estaba hablando, la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, y se ha limitado a decir que tiene "muchísimo cariño" al que por el momento es el único aspirante, el exlehendakari Patxi López.

"Estoy como presidenta de Andalucía, no como secretaria general del PSOE", ha dicho a los periodistas la dirigente andaluza, una afirmación que ha sido entendida por algunos como un lapsus al no aclarar en un primero momento que su condición, aunque no acudiera en calidad de ello al cónclave regional, es la de secretaria general de los socialistas andaluces.

Con lapsus o sin él, Díaz ha dicho que le "parecería una falta de respeto" hablar del PSOE en la Conferencia de Presidentes y, ante la insistencia de los periodistas, ha ironizado con la interpretación de sus palabras: "Si quieren sacar punta al lápiz la pueden sacar pero no hay lapsus ni ningún tipo de desliz".

La secretaria del PSOE andaluz incluso ha rechazado que por el mismo motivo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sí ha hablado este martes del Yak-42 o de la declaración judicial del extesorero del PP Luis Bárcenas, ella pudiera hacerlo en clave orgánica de partido.

"En esas preguntas a Rajoy se hablaba de la responsabilidad institucional y en las del PSOE se habla de lo orgánico del partido", ha diferenciado Díaz que ha lamentado "defraudar" al auditorio.