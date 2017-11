Susana Díaz dice que Rajoy tiene la responsabilidad de que "salgan las cuentas" para la financiación, tras el cupo vasco

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene la responsabilidad de que "salgan las cuentas" de cara a la nueva financiación autonómica, para la que tendrá que poner "más recursos", tras plantearse el nuevo concierto vasco.

"Es que no lo entiendo. Si no está hecho el borrador, están mintiendo, y si está hecho ya, no tiene sentido que se genere este tipo de controversia y de enfrentamiento entre comunidades, sabiendo que hay una necesidad real", ha indicado la presidenta de la Junta, que ha añadido que el propio comité de expertos ha puesto de manifiesto que hay "un déficit de financiación en las comunidades autónomas para poder afrontar los servicios públicos".