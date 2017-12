Susana Díaz interviene este sábado en Torremolinos en el acto del PSOE-A por el 40 aniversario del 4-D

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, intervendrá este sábado en el acto que el partido desarrollará en Torremolinos (Málaga), con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de las manifestaciones por la autonomía del 4 de diciembre de 1977.

La dirección del PSOE-A ha manifestado que conciben la conmemoración del 40 aniversario del 4-D no desde la "melancolía", sino como un impulso de cara al debate territorial.

La presidenta ha subrayado que sin el 4-D, los andaluces no hubieran podido construir la autonomía y escribir estos años de libertad y progreso. Ha considerado que la movilización de entonces, como clave de lo que fue el 28-F de 1980, toma actualidad en pleno debate territorial.

Convencida de la idoneidad de este trabajo, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, Díaz ha explicado que los jóvenes andaluces contarán a partir de ahora con una referencia que les permitirá conocer por qué el pueblo se echó a la calle ese frío y lluvioso día de 1977, en una fecha que simboliza la lucha contra la desigualdad. "Ciudadanos a pie querían una tierra mejor, se rebelaron porque no querían que Andalucía fuera una tierra subdesarrollada, atrasada, sin oportunidades, con una tasa de analfabetismo enorme y donde las mujeres estaban en casa porque no podían trabajar y donde desgraciadamente no disfrutaban del bienestar que hoy tenemos", ha insistido.