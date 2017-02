Susana Díaz: "El 4 de marzo es el acto de celebración del Día de Andalucía, no saquen más punta al lápiz"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este martes que el acto programado el sábado 4 de marzo por el PSOE-A es para la "celebración del Día de Andalucía" y ha recomendado no "sacar más punta al lápiz" ante las especulaciones acerca de que ese día pudiera anunciar su candidatura a liderar el PSOE.

Díaz se ha pronunciado de este modo antes de visitar un vivero municipal de empresas en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos al ser preguntada por los periodistas sobre la posibilidad de que aproveche el acto del 4 de marzo para hacer pública su candidatura para la Secretaría General del PSOE.

"Hoy no voy a hablar de partido, estoy en un acto de gobierno. El día 4 es el acto de celebración del Día de Andalucía, ya está. No saquen más punta al lápiz, de verdad que no", se ha limitado a señalar Susana Díaz ante la insistencia de los periodistas. "Tenemos muchos días para hablar del partido", ha añadido.

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, anunció este lunes que el partido celebrará el sábado 4 de marzo su tradicional acto por el Día de Andalucía con la intervención de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y dejó claro que él no tiene conocimiento ni información de que vaya a producirse "nada distinto a la celebración del Día de Andalucía".