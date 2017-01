Susana Díaz pide "no sacar punta" a su coincidencia con Rubalcaba en un acto pero asegura que su relación es "muy buena"

Dice que hay que recuperar la fraternidad y expresa su cariño a López: "No es incompatible, llevamos años juntos, ¿no nos vamos a querer?"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha rechazado este miércoles hacer interpretaciones de su coincidencia en un acto la próxima semana en Cádiz con el ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, pero ha recalcado que ambos tienen una relacón "muy buena" y se tienen "mucho cariño y aprecio".

Así lo ha señalado la también líder del PSOE en Andalucía en una rueda de prensa en el 'stand' de su comunidad en la Feria de Turismo FITUR, en la que no ha querido hablar de la situación interna de su partido, de la candidatura del exlehendakari Patxi López a las primarias ni de sus propias intenciones.

"Por respeto a mi tierra y a lo que se juega mi tierra en materia turística y en Fitur, no voy a entrar, me parecería una falta de respeto", ha comenzado respondiendo Díaz, insistiendo en que Andalucía "no se merece" que hoy hable del PSOE y de procesos orgánicos.

Pero, dicho esto, sí ha querido evitar lecturas del acto que compartirán Rubalcaba y ella el fin de semana del 27 y 28 de este mes en Alcalá de los Gazules (Cádiz), una coincidencia que algunos socialistas han interpretado como una muestra de apoyo del exministro a Díaz en la carrera por el liderazgo del PSOE

"No, no saquen punta", ha recomendado Díaz, que ha subrayado que se trata de una jornada en la que van a estar más personas del PSOE, entre las que ha citado a la eurodiputada Elena Valenciano, y que será un "homenaje" a veteranos militantes socialistas de Cádiz.

Dicho esto, sí ha subrayado que tiene "una relación muy buena con ellos" y les tiene "mucho cariño y aprecio". "Pero no voy a entrar hoy por ahí", ha añadido, sonriendo. "Yo los quiero y ellos a mí, pero ya está", ha remachado.

EL PSOE "TIENE QUE RECUPERAR LA FRATERNIDAD"

Díaz ha continuado por esta línea insistiendo en que "no hay nada más bonito que el cariño dentro de una organización" y ha apuntado que el PSOE tiene que "recuperar mucho la fraternidad", que sus miembros se respeten, se apoyen y se ayuden. "La gente piensa 'si ellos se llevan bien, me van a tratar bien a mí', y en ese camino hay que unir y trabajar todos", ha remachado.

De la misma manera, cuando se le ha preguntado si ese cariño es también hacia Patxi López, ha apuntado que también. "No es incompatible, llevamos años juntos, ¿no nos vamos a querer?", ha señalado.