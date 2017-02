Susana Díaz señala que "hay que cumplir la ley" con los estibadores pero no "de mala manera"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este sábado que "hay que cumplir la ley" en relación al conflicto de los estibadores, pero ha criticado que desde el Gobierno central se intenten "imponer de mala manera".

Así lo ha indicado este sábado en declaraciones a los periodistas durante su visita al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), antes de inaugurar la nueva sede de la Casa de Andalucía en la localidad, y un día después de que el Consejo de Ministros aprobase el Real Decreto Ley de reforma del sector de la estiba portuaria.

La presidenta andaluza ha reflexionado, a preguntas sobre este conflicto, que "cuando se quiere es posible y si hay voluntad de diálogo es posible llegar a una acuerdo", y ha añadido que su posición "no ha cambiando". "Hay que cumplir la ley, los trabajadores lo saben. Hay que cumplir la sentencia, pero al mismo tiempo hay que cumplir en el diálogo con la patronal y los trabajadores", ha apuntado, para apostillar que "para eso hay que querer hacerlo".

"Lleva mucho tiempo el Gobierno desde que conoce la sentencia sin haber abierto el diálogo, y la fórmula siempre tiene que ser el acuerdo y el conocimiento, y si no se hace es porque no se quiere", ha añadido Díaz, que ha abundado que "vamos a arrimar el hombro para que haya entendimiento y no puede ser el ordeno y mando". "Han tenido muchísimo tiempo y ahora aprisa y corriendo intentan imponer de mala manera", ha criticado.

"Se lo he trasladado a los trabajadores, que tiene que haber cumplimiento de la ley y de la sentencia, pero al mismo tiempo también reconocer los derechos de los trabajadores y abrir el diálogo, y eso es voluntad política y es lo que no estoy viendo que el Gobierno en estos momentos tenga", ha zanjado.

DÍA DE ANDALUCÍA

Por otro lado, y en relación al Día de Andalucía, que se celebra el 28 de febrero, Díaz ha expresado que "para mí y todos los andaluces es orgullo y compromiso, y hoy voy a tener la suerte de celebrarlo aquí con muchos andaluces venidos de nuestra tierra, que son los mejores embajadores".

"Hoy tenemos que poner en valor que mantienen vivas las raíces de Andalucía fuera de nuestra tierra", ha señalado la presidenta de la Junta, que ha agradecido a la Casa de Andalucía y al presidente del Gobierno castellanomanchego, Emiliano García-Page, "por la acogida y estar celebrando aquí un día que fue importante para los andaluces y también para todos los españoles".

"Aquel 28 de febrero marcó la igualdad entre los hombres y mujeres en este país y también permitió que otras muchas comunidades autónomas recorriesen su autonomía a la misma velocidad", ha valorado Susana Díaz.