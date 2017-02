Susana Díaz consulta con dirigentes del PSOE sobre el momento adecuado para presentar su candidatura

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, está contactando con dirigentes del PSOE sobre el momento adecuado para presentar su candidatura a las primarias para la secretaría general del partido, según informaron a Europa Press fuentes socialistas.

En los últimos días se había creado la expectativa de que podría hacerlo el día 4 de marzo, fecha en la que el PSOE de Andalucía tiene convocado un acto con motivo del Día de la CCAA, que es el 28 de febrero.

Sin embargo, las fuentes consultadas por Europa Press explican que Susana Díaz no era proclive a mezclar ambos asuntos y prefería que las cuestiones del partido quedaran al margen de la celebración de su región. De hecho, la propia dirigente andaluza pedía hace unos días que no se sacara "más punta al lápiz" para dejar claro que no iba a juntar la festividad andaluza con su aspiración a liderar el PSOE.

No obstante, las fuentes consultadas explican que, por las consultas que está haciendo la dirigente socialista con dirigentes del partido, todo apunta a que presente su candidatura en fechas posteriores, aunque próximas a ese día 4 de marzo. Eso sí, en un acto convocado expresamente para presentarse a las primarias de la secretaría general.

Algunos consultados verían lógico que lo hiciera justo después del próximo Comité Federal, si este adelanta su celebración al día 11 de marzo como se ha barajado, en el que se prevé que se cierre ya la fecha para la celebración de las primarias y se convoquen éstas.

La de Susana Díaz será la tercera candidatura a la secretaría general del Partido Socialista, después de las anunciadas por parte del exlehendakari Patxi López y del exsecretario general Pedro Sánchez. El primero anunció su intención de concurrir a las primarias fue el también diputado por Vizcaya Patxi López, que lo anunció el pasado 15 de enero, al día siguiente del último Comité Federal del PSOE en el que se fijó el calendario del 39 Congreso Federal para los días 17 y 18 de junio.

Este anuncio vino precedido de una reunión entre él con Pedro Sánchez a la que también acudieron otros dirigentes que hasta entonces habían permanecido fieles al exsecretario general, Oscar López y César Luena. En ella trataron de convencer a Sánchez de que no se presentara, pero este se resistió y pidió consultarlo con las personas que habían formado parte de su proyecto. Finalmente, López decidió que concurriría en la carrera para dirigir el partido.

Tan sólo dos semanas después, Pedro Sánchez anunció su intención de presentarse durante un acto convocado en Dos Hermanas (Sevilla), aunque ahora no cuenta con el respaldo de la mayoría de los barones regionales que le habían acompañado con anterioridad y que han optado por respaldar a López. En esta situación, Sánchez hizo su anuncio el pasado 28 de enero presentándose a sí mismo como el "candidato de la militancia".