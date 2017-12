Susana Díaz descarta adelantar las elecciones andaluzas: "estamos gobernando y trabajando"

La presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, ha descartado este miércoles ante el Pleno del Parlamento andaluz un adelanto electoral en Andalucía, porque se está gobernando y trabajando, tratando de dar respuesta a todos los problemas de los ciudadanos y ha puesto en valor la aprobación del Presupuesto autonómico para 2018 cuando no se sabe aún si habrá PGE.

"No voy a adelantar las elecciones, relájese, porque estamos gobernando y trabajando", ha dicho Susana Díaz a Moreno y se ha mostrado convencida de que el dirigente del PP-A nunca gobernará en esta comunidad.

Ha indicado que la pregunta de Moreno sobre la remodelación del Ejecutivo andaluz es la típica de alguien que "no ha gobernado nunca ni tampoco piensa gobernar" porque debería saber que los ejecutivos se remodelan para darle impulso a la acción del gobierno, como se ha hecho siempre.

La presidenta de la Junta ha señalado que los andaluces no tienen duda de que su Gobierno afronta siempre las dificultades que sigue existiendo en esta comunidad con "voluntad de diálogo y de superar los problemas y de mejorar la calidad de vida" de los ciudadanos.

Moreno ha indicado que el "lavado de cara" que intentó Susana Díaz tras perder las primarias del PSOE y acometer una remodelación en el Gobierno andaluz no ha dado resultado porque todo "sigue igual: "mala gestión, poco trabajo, ausencia de diálogo y ninguna ambición por solucionar los grandes problemas de Andalucía".

"Su ambición real no está en Andalucía, sino que es una presidenta que está aquí forzada, a palos, porque no le queda otro remedio y sigue a la espera y con la esperanza de subirse a otro tren, y eso no es estabilidad", ha dicho Moreno ha Díaz.