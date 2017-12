Susana Díaz espera una propuesta "consensuada" sobre financiación y Cs le afea el apoyo del PSOE al cupo vasco

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha dicho esperar que el conjunto de los grupos parlamentarios alcancen una propuesta "consensuada" sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, en el marco del grupo de trabajo creado en la Cámara, mientras que el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Cs, Juan Marín, le ha afeado el apoyo del PSOE al cupo vasco.

Por su parte, Juan Marín ha asegurado que no sería "coherente" que el Gobierno andaluz ya tuviera una propuesta de financiación autonómica sin esperar a los resultados del grupo de trabajo y ha explicado algunas de las propuestas de la formación naranja en esta materia, entre ellas, un modelo con "vocación indefinida revisable", que pueda servir para toda una generación.

"No puede ocurrir como con la Ley de Educación, que en 20 años llevamos 13 leyes", ha advertido Marín, quien también ha rechazado que el nuevo modelo responda a un "traje a medida para mantener un sillón y un gobierno". El portavoz de Cs ha reclamado un "cambio profundo", la necesidad de ser eficiente en la prestación de los servicios públicos y la lucha contra el fraude.

MARÍN: "NO HAY IGUALDAD DE TRATO ENTRE TODOS LOS TERRITORIOS"

En este contexto, Marín ha denunciado que no existe igualdad de trato entre todos los territorios y se ha referido al cupo vasco. Así, ha destacado que "hace pocas fechas todos los grupos menos Cs han vuelto a dar privilegios a un territorio sobre otros", al tiempo que ha señalado que la ley de financiación autonómica ha sido hasta ahora "una moneda de cambio para poner y quitar gobiernos, cuando debe una herramienta para garantizar la igualdad entre todos los españoles".

A este respecto, la presidenta de la Junta ha respondido que ella respeta y defiende la Constitución "íntegramente" y "ahí está el concierto". "No lo discuto porque está ahí, aunque parece que a algunos solo les gusta el artículo 155", ha añadido Díaz, quien ha pedido a Marín que, ya que su fuerza política sustenta al Gobierno del PP, le puede exigir un modelo de financiación justo para Andalucía.

La presidenta de la Junta ha cerrado el debate pidiendo a Marín que no se siente "ofendido" por su referencia al artículo 155, dado que el PSOE también ha apoyado su aplicación y sabe cuál es su posición al respecto. No obstante, ha insistido en que el cupo vasco "no es el problema para que haya igualdad".