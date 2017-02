Susana Díaz avisa a quienes "frívolamente manipulan" con la sanidad pública de que "eso les pasará factura"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha mostrado este jueves "convencida" de que a "quien está frívolamente manipulando en nombre de la sanidad pública al final eso les acabará pasando factura", y en esa línea ha pedido a los partidos políticos que "no jueguen con la sanidad pública".

Se ha dirigido especialmente al portavoz parlamentario y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, en respuesta a la pregunta que este último le ha trasladado en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, acerca de las medidas que tiene previsto llevar a cabo la Junta para mejorar la situación de la sanidad pública.

Susana Díaz ha defendido que "lo más importante" para su Gobierno es "blindar la sanidad pública", y en esa línea ha garantizado que no le va a causar "problema" tener "la humildad suficiente en parar el balón, escuchar, tomar medidas, hablar con los ciudadanos y cambiar aquello que no se entienda o que genere inquietud", pero ha pedido al líder de IU en Andalucía que "no manipule" al respecto.

En ese sentido, ha advertido a Maíllo de que "ir del brazo de quienes pretenden acabar con la sanidad pública" y pretenden "hacer negocio" con ella "va en sentido contrario a lo que dice defender, que es la sanidad pública", y sirve para "blanquear a la derecha".

