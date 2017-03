Susana Díaz reclama una igualdad "real": "Estoy cansada de hacerme fotos rodeada de hombres que toman las decisiones"

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reivindicado este sábado la igualdad "real" y "de verdad" entre mujeres y hombres ya que, si bien ha reconocido que "hemos avanzado muchísimo", ha señalado ciertos ámbitos como la justicia, los medios de comunicación o los cargos directivos.

"Estoy cansada de hacerme fotos rodeada de hombres que toman las decisiones y que no encuentren a mujeres para ponerse al frente de los consejos de administración", ha manifestado Díaz en un acto en Roquetas de Mar (Almería) ante 300 mujeres con motivo del Día de la Mujer, a las que ha señalado que la única mujer recientemente elegida para formar parte del Tribunal Constitucional ha sido propuesta por los socialistas andaluces.

Asimismo, ha apuntado la escasa presencia de mujeres al frente de los medios de comunicación, "en prensa escrita, casi ninguna" --según ha recalcado-- como el "techo de cristal" al que se enfrentan dentro del ámbito universitario, donde aún son pocas las académicas que llegan a ser rectoras.

Díaz también se ha referido a las diferencias salariales que existen entre hombres y mujeres por realizar el mismo trabajo, sentido en el que ha incidido en el sector del manipulado hortofrutícola, donde "se inventaban una categoría para que las mujeres ganaran menos" o en el sector de las camareras de piso, donde hay empresas que "se descuelgan" de los convenios y reduzcan el poder adquisitivo de estas trabajadores hasta en "un 30 por ciento".

En esta línea, la secretaria general de los socialistas andaluces ha reconocido que si bien la crisis económica ha sido "bruta" y "se ha llevado muchas cosas por delante", España ha sido "el segundo país en el que más ha crecido la desigualdad en toda Europa", por lo que ellas tienen que trabajar "79 días más" para ganar lo mismo que ellos; lo que a su parecer ha sido además alimentado por una "reforma laboral cruel" que "ha permitido abusos".

CONCILIACIÓN PARA QUE SER MADRE "NO SEA UN LUJO"

La máxima dirigente del Gobierno andaluz también ha reclamado una "igualdad real" para que "llegue la conciliación familiar" y que una mujer no tenga que elegir entre ser madre y prosperar en su carrera profesional. "Si lo único que puede hacer un solo sexo es parir, que pongan medios para que haya conciliación y para que ser madre no sea un lujo", ha reivindicado Díaz atrayendo para sí una conocida cita de Clara Campoamor antes de manifestar su interés en que las parejas "puedan criar en igualdad" y que las abuelas no sean "las niñeras obligatorias desde el sentimiento que permita que sus hijos puedan trabajar".

Con esto, Díaz ha asegurado que el "el siglo XXI es de las mujeres", y por ello el 8 de marzo debe ser un día "reivindicativo" para "seguir peleando" y mantener derechos adquiridos como la ley de dependencia, que sostiene laboralmente a 45.000 mujeres en Andalucía, según ha apuntado. "Si nuestras abuelas levantaran la cabeza estarían muy contentas, pero quienes van a estar contentas son nuestras hijas y nietas porque no nos vamos a rendir", ha exclamado.

La presidenta de la Junta, quien ha vuelto a defender la enseñanza en centros mixtos financiada con fondos públicos, ha hecho también mención a las 900 mujeres "asesinadas a manos de sus parejas" y ha pedido "pelear con fuerza" para que "ninguna mujer tenga miedo". "Los maltratadores no tienen sitio entre nosotros, nos los queremos aquí", ha insistido Díaz, para quien las instituciones y los gobiernos tienen que "hacer mucho más" para acabar con el "terrorismo machista".

En el mismo sentido, ha mandado un mensaje de concienciación ciudadana para educar en igualdad y actuar cuando se "escuche un grito al otro lado del dormitorio", se vea "en la calle a una chica con miedo" o a quien tenga a una familiar que "recibe mensajes, whatsapp o tuits" en los que le dicen "cómo tiene que vestir" o "con quien tiene que hablar". "Enseñemos en tolerancia, en convivencia, visibilicemos a las mujeres", ha recalcado la presidenta, quien también se ha trasladado sus apoyos contra la trata y la prostitución.