Susana Díaz: "seguro que Gómez de Celis está trabajando en la Agencia de Puertos y no dedicado a cuestiones de partido"

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha expresado este miércoles que "seguro" que Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que forma parte del equipo de Pedro Sánchez, está dedicado a su trabajo al frente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y "no está dedicado a cuestiones de partido".

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la localidad sevillana de Brenes, Susana Díaz se ha pronunciado así tras ser preguntada sobre el hecho de que Gómez de Celis haya dicho esta mañana, en una entrevista con la Cadena Cope, que ella no está convencida de su decisión de optar a liderar el PSOE, sino que lo hace "obligada", porque su proyecto político aún se está consolidando en la comunidad y si se convierte en secretaria general del partido deja un problema sucesorio en Andalucía.

La presidenta andaluza ha señalado que no cree que Rodríguez Gómez de Celis se haya dedicado a decir eso porque seguro que esta mañana "no estaba dedicado a cuestiones de partido", sino que estaría "trabajando en la Agencia de Puertos".

"No creo, Gómez de Celis estaría trabajando en la Agencia de Puertos y seguro que esta mañana no estaba dedicado a cuestiones de partido, no me lo creo; seguro que estaba como yo, en cuestiones de gobierno", ha expresado.

Susana Díaz ha señalado que afronta "con ilusión y con ganas" el acto que celebrará el domingo en Madrid para anunciar que optará a liderar el PSOE y ha expresado que está "contenta del respaldo y del cariño" que está recibiendo.

Susana Díaz ha sido preguntada sobre los últimos acontecimientos en el PSOE y por declaraciones de los otros aspirantes a liderar el partido, pero ella se ha limitado a indicar que hoy estaba en un acto institucional como presidente de la Junta y que del partido hablará en el acto del domingo.

Sobre cómo afronta ese día, ha expresado: "con ilusión, con ganas y contenta del respaldo y del cariño que estoy recibiendo". Ha indicado que en ese acto sí hablará "mucho" del PSOE.