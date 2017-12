Suso (PNV) dice que, mientras esté el 155 en vigor y haya personas en la cárcel", no hay posibilidad de negociar los PGE

El presidente del ABB del PNV, José Antonio Suso, ha afirmado que, "mientras esté el artículo 155 en vigor, mientras haya personas en la cárcel y mientras no se despeje el panorama de Cataluña" no hay "ninguna posibilidad" de que la formación jeltzale se siente a negociar "ningún Presupuesto".

El dirigente jeltzale ha recordado que el PNV ya ha dicho que, "en este momento, no estamos en esta historia". "Mientras esté el 155 en vigor, mientras haya personas en la cárcel, mientras no se despeje el panorama de Cataluña no tenemos ninguna posibilidad de sentarnos a negociar ningún Presupuesto y prácticamente ninguna propuesta que nos pueda venir de Madrid".