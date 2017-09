El TC aplaza el Pleno previsto para estudiar la suspensión de la ley de ruptura al no haber sido publicado en

La interposición del recurso del Gobierno precisa de la publicación de la ley en el diario oficial

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) que previsiblemente iba a reunirse esta tarde para estudiar un eventual recurso de inconstitucionalidad contra la ley de ruptura de Cataluña ha sido aplazado porque la norma aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de Cataluña (DOG), por lo que el Gobierno no puede impugnarlo.

Fuentes del tribunal de garantías han señalado a Europa Press que, aunque no estaba convocado oficialmente, estaba previsto que los doce magistrados del TC se reunieran en sesión extraordinaria tras la presentación del recurso a primera hora de la tarde. El retraso en la publicación en el DOGC ha dado al traste con todas estas previsiones y el Pleno ha sido de momento aplazado.

No obstante, las mismas fuentes señalan que la situación es muy fluida y puede cambiar en las próximas horas. De momento se descarta que el TC se reúna el lunes, festivo en Cataluña y fecha de la Diada, por lo que de no producirse hoy el análisis del recurso del Gobierno no se produciría hasta el martes 12 de septiembre. La admisión a trámite del mismo conllevará la suspensión cautelar de la vigencia de la norma durante al menos cinco meses.