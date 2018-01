El TC admite a trámite el recurso de Podemos contra el 155

Ve en la iniciativa de Iglesias una oportunidad para fijar doctrina constitucional

La mera admisión del recurso no conlleva --mientras no se resuelva sobre el fondo-- suspensión alguna de las medidas acordadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que la pérdida de vigencia de los asuntos que llegan al tribunal de garantías sólo se produce de forma automática cuando el recurso es presentado por el Gobierno, lo que no ocurre en este caso.