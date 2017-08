El TC mantiene suspendida la reforma del Parlament que permitía aprobar de forma exprés las leyes de ruptura

Desestima el recurso de la Generalitat porque éste debió referirse a cuestiones procesales y no entrar de forma prematura en el tema de fondo

Sin embargo, el Alto Tribunal no debía resolver hoy el fondo de la cuestión, es decir, sobre si la reforma del Parlament es constitucional o no, sino sobre la petición de levantar la suspensión de la reforma del Reglamento, lo cual ha sido desestimado.

Según el auto, la alegación de desviación de poder y abuso de derecho expuesta en el recurso del Gobierno catalán "no puede ser objeto de examen, pues ello llevaría a efectuar un juicio de intenciones que excede del control de constitucionalidad" que al Alto Tribunal "le corresponde efectuar".

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD NO ES POLÍTICO

De este modo, el auto explica que los recursos de súplica presentados contra la admisión a trámite de recursos de inconstitucionalidad pueden versar sólo sobre aspectos de procedimiento y no sobre cuestiones de fondo cuyo análisis únicamente puede llevarse a cabo en la sentencia. Y así, los doce magistrados dejan claro, como en otras ocasiones, que "el control de constitucionalidad es un control jurídico, no político".

Así pues, y respecto al contenido concreto del recurso de la Generalitat, el Pleno del Tribunal Constitucional remarca que "no cuestiona" si el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central es procedente o no, sino que entra en un "juicio de fondo cuya realización resulta prematura", pues "aduce razones no susceptibles de ser valoradas aquí".