El Tribunal de Derechos Humanos obliga a indemnizar a cinco cajeras filmadas con cámara oculta mientras robaban

Sin embargo, el dueño también instaló otras cámaras, cuya ubicación no era visible al colocarlas en lugares ocultos, sin informar a los trabajadores.

Firma de no denunciar bajo coacción

No obstante, el tribunal ha fallado por unanimidad que no se ha vulnerado el derecho a un juicio justo (artículo 6 del Convenio Europeo) porque las grabaciones ocultas no han sido la única prueba de la que se han valido los tribunales españoles, que contaron además con declaraciones de testigos que respaldaron que se habían producido robos.