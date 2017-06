La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha anulado la condena de cuatro años de prisión por un delito de apropiación indebida a una promotora de viviendas de Córdoba, que además era directora de una entidad bancaria, al considerar que aunque no abrió una cuenta especial para ingresar el dinero anticipado por los compradores, lo utilizó en la construcción de las mismas.

Así, el tribunal considera que "solo se comete un delito de apropiación indebida cuando el promotor hace suyas las cantidades recibidas y no las emplea en la construcción de las viviendas que era la finalidad pactada y la única que autorizan la ley y el contrato, sin perjuicio de que no sea preciso demostrar cuál fue el destino concreto de esas cantidades", bastando con probar que "no se destinaron a la construcción de las viviendas".