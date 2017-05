El TS condena a 10 años de prisión a dos guardia civiles por aprovecharse de su cargo para introducir droga en España

Destaca que no tienen sentido las reuniones que mantenían con personas vinculadas al narcotráfico y las labores de "contravigilancia"

Es más, apunta que Salvador M.E. mantuvo encuentros con personas directamente vinculadas al narcotráfico que "no tienen sentido alguno", si no es por la realización de la actividad ilícita. Tampoco es normal, dice el Supremo, que un agente "cubra" al anterior, mientras esté presente en algunas reuniones, "sin participar en ellas", a distancia suficiente para tener contacto visual pero "sin llegar siquiera a saludarse y máxime cuando dicha conducta no está justificada por razones familiares o profesionales o de ningún otro tipo".