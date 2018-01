El TS decidirá el día 30 sobre la sentencia de 3 años de cárcel contra el rapero Valtonyc por enaltecimiento

El Tribunal Supremo se reunirá el próximo día 30 de enero para decidir si es firme la sentencia de tres años y seis meses de cárcel a la que fue condenado el rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, según ha informado el propio cantante en su cuenta personal de Twitter.

"Toca cruzar los dedos. Me acaba de comunicar mi abogado que día 30 de este mes se reúne el Tribunal Supremo para decidir si es firme la sentencia de tres años y seis meses de cárcel, a la cual me condenaron por las letras de unas canciones. No sé ni qué decir", ha apuntado en la red social.