Rechaza aplicar el principio 'non bis in idem' a este tipo de situaciones

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha establecido que es compatible la condena simultánea por delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por delito de negativa a someterse a la práctica de la prueba de alcoholemia a requerimiento de agente de la autoridad. Rechaza que en este caso no se vulnera el principio 'non bis in idem', que impide castigar dos veces a una persona por un mismo hecho.

El condenado recurrió en casación al Supremo, entre otros motivos, al considerar que no cabe la condena conjunta por los delitos comprendidos en los artículos 379.2 y 383, ya que ello conculca el principio 'non bis in ídem', por condenar simultáneamente por delito de conducir bajo la influencia del alcohol y por delito de no someterse a las pruebas para comprobarlo.