Mas dice que el TSJC miente al decir que no le condena por las urnas y que la Justicia "está presionada por el ambiente"

Asume que la sentencia le descarta como candidato, pero eso cambiaría si hay independencia y "se sustituye la legalidad española por la catalana"

El ex presidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este martes que el Tribunal Suprior de Justicia de Cataluña "está mintiendo" cuando afirma en su sentencia que no le condena por poner urnas, que "no es verdad que la ley sea igual para todos y que la Justicia "está presionada por el ambiente general que se vive en un país".

"Yo le admito que la Justicia también está presionada por el ambiente general que se vive en un país y se quiere hacer pagar a alguien por algo por lo que los otros no pagan nunca", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha emplazado a contar las resoluciones del Tribunal Constitucional que han sido incumplidas por el Gobierno español o por otras comunidades, sin que "nunca" se haya llevado el caso a los tribunales.

Mas está convencido de que a él y a sus ex consejeros se les ha juzgado por "tener determinadas ideas que no gustan en ámbito de mucho poder". Además, ha recalcado que sus abogados le dicen que la sentencia "está mal hecha y tiene poco fundamento", de manera que la recurrirá, no porque espere algo del Tribunal Supremo sino para llegar a las "últimas instancias europeas".

A su modo de ver, la sentencia del TSJC "se carga" la jurisprudencia española, porque hasta ahora, para el delito de desobediencia hacía falta "que se advierta, que se vuelva a requerir y que haya una desobediencia contumaz", mientras que su Gobierno recibió "un solo correo" del TC que además era "una providencia, no una orden".

"Nunca en España se había condenado a nadie por supuestamente no obedecer una resolución del Tribunal Constitucional que además no estaba comunicada en forma debidamente", ha añadido.

¿SE MANTENDRÍAN LAS SENTENCIAS ESPAÑOLAS EN UN ESTADO CATALÁN?

Mas ha admitido que la sentencia le descarta como candidato en los próximos dos años --"no me descarto yo, me ha descartado la sentencia"--, pero ha añadido que eso "sería distinto" si el proceso independentista "llega a buen fin" y "se sustituye la legalidad española por una catalana", porque no cree que esa sentencia siguiera siendo válida: "Lo dudo, pero podría ser".

Eso sí, acto seguido ha admitido que no sabe si, en caso de independencia de Cataluña todas las sentencias de los tribunales españoles dejarían de tener vigencia. "Todas no lo sé, las de motivos de violencia y delitos contra las personas imagino que se mantendrían pero esto lo debería decidir la Cámara y los poderes legislativos del futuro Estado catalán", ha zanjado.

Mas ha sido condenado a dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia pero absuelto del delito de prevaricación. A su modo de ver, esto es porque "no había por donde cogerlo, los abogados lo tenían clarísimo", porque "no había ningún acto administrativo".

Por último, ha vuelto a apostar por un modelo de referéndum como el escocés, que a su juicio sería posible "si Madrid fuera Londres", es decir, una "democracia de calidad" y no "una democracia a medio camino" como a su juicio es la española.

En su opinión, la Constitución española no impide la consulta, el "hecho democrático", aunque admite que lo que sí impide, y por tanto habría que cambiar para llevarlo a cabo, es el hecho de la independencia.