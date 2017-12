El TSJIB desestima la querella contra el juez y el fiscal del 'caso Cursach'

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha desestimado la querella contra el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, y el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán.

En la querella se acusaba a Penalva, Subirán y la Policía de impedir el correcto derecho a la defensa por no admitir diligencias y "no querer investigar" circunstancias del caso. En su resolución, los magistrados del TSJIB descartan estas acusaciones ya que aseguran que "la afirmación de que nunca se quiso investigar" resulta "abiertamente contradicha varias líneas después" porque en el escrito "se afirma que la investigación tuvo lugar en efecto, y que se aceptó la declaración de varios testigos propuestos".

Por otra parte, el TSJIB no aprecia "violencia o intimidación lanzada contra los testigos" en los interrogatorios del juez y el fiscal.

Con todo, los magistrados creen que "no parece ni lógico, ni habitual, ni siquiera imaginable, que un juez y un fiscal se dediquen a perpetrar delitos estando ambos en sede judicial, acompañados de un funcionario, y sabiendo perfectamente que están siendo grabados mediante el sistema oficial".

Los magistrados creen que el juez y el fiscal querellados "no habrían pretendido otra cosa que tranquilizar y serenar a la testigo" y no aprecian "siquiera ningún intento de falsear sus declaraciones o de alterar su actuación procesal". "Antes al contrario, se le habría animado a que dijera la verdad y a que no se echase atrás", apostillan.