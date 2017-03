Tajani ve "inaceptables" las palabras de Dijsselbloem pero dice que no está en su poder decidir si debe dimitir

El presidente del Parlamento Europeo, el conservador italiano Antonio Tajani, ve "inaceptables" las palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que acusó a los países del sur de Europa de gastar su dinero en "mujeres y alcohol". "A mi no me gustaron sus palabras", ha añadido.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Tajani ha opinado que "un hombre que tiene una responsabilidad tan importante no puede" expresarse con "frases racistas y en contra de las mujeres. Eso sí, ha dejado claro que no está en su poder decidir si debe dimitir.

"Para mí sus palabras son inaceptables: no me gustaron. Mi posición muy clara. Después, (la decisión de su dimisión) es una decisión de los Gobiernos. Afortunadamente este señor no es el jefe de toda Europa, Europa es más ancha que sus ideas", ha aseverado.

EUROPA NO COMUNICA BIEN

Preguntado sobre cómo se puede atajar el surgimiento de partidos eurófobos, Tajani ha reconocido que Europa ha cometido errores al "hablar mucho de cosas pequeñas y no hacer las más grandes", algo que, en su opinión, han sabido aprovechar los partidos populistas. "Los ciudadanos miran a los partidos populistas porque la UE no comunica muy bien", ha explicado.

Por ello, ha dicho que la solución es "trabajar juntos" para cambiar la comunicación de la Unión Europea, que no resulta "muy clara". Eso sí, ha dejado claro que "cambiar no es destruir ni matar". "Eso es un trabajo en defensa de Europa, no para matar Europa", ha remachado.