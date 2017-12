Tardà lee en el Congreso una carta de Junqueras pidiendo el fin de "la represión" y apelando al diálogo

Montserrat replica que la agenda de Jové sitúa a los independentistas en el "peor populismo" y acusa a ERC de usar la tribuna para hacer campaña

Todo esto tras reprochar a Rajoy que haya aprovechado el artículo 155 para "expoliar" las piezas de Sijena "con nocturnidad y alevosía, pese a existir un recurso judicial aún por resolver" y tras dejar caer que no se ha topado en la cárcel con ninguno de los "centenares de imputados o condenados por corrupción" del PP. "¿En qué cárcel están, por aquí no veo a ninguno?", ha escrito.

"En España no hay presos políticos, sino ley y no impunidad", ha zanjado, a la vez que ha insistido en que el PP trabaja "por la reconciliación, la democracia, la concordia y sobre todo por la libertad" y ha remarcado que el 21 de diciembre es una "oportunidad para acabar con la pesadilla" provocada por ERC, el PDeCAT y la CUP.

Así, ha recomendado a los 'populares' que se preocupen y ocupen de este tema porque "la historia no acaba hoy" y, si "no se espabilan" los independentistas en unos años llegarán al 60%. Por eso, les ha emplazado a ponerse "el mono de trabajo" y les ha dejado claro que ellos no van a desfallecer. "Hay partido", ha añadido, dejando claro que ERC no cejará en su empeño de "intentar construir la República".