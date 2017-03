Tardà (ERC): "Ganaremos pacíficamente y, si es necesario, insumisamente"

"Abriremos la urnas, los colegios y haremos el referéndum"

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha asegurado este sábado que Cataluña conseguirá este 2017 celebrar un referéndum y culminar el proceso soberanista: "Ganaremos cívicamente, pacíficamente y, si es necesario, insumisamente".

Lo ha dicho en el acto de ERC 'Guanyem la república. Fem-ho' --'Ganemos la república. Hagámoslo'--, donde los republicanos han buscado reivindicar que están dispuestos a convocar un referéndum de independencia y a culminar el proceso soberanista pese a la oposición que ponga el Estado.

Celebrado en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona ante una multitud de personas, 5.000 según la organización, Tardà ha proclamado que Catalunya está ante una oportunidad histórica: "No hay excusas, si no lo hacemos, no valdrán excusas de mal pagador".

Al acto han asistido una amplia representación de los cargos institucionales y cuadros del partido, y también de exlíderes de la formación como Joan Puigcercós, e incluso representantes del PDeCAT como el diputado autonómico y alcalde de Valls (Tarragona), Albert Batet.

Tardà ha reivindicado la trayectoria de su partido citando a exlíderes como Francesc Macià, Àngel Colom, Josep Lluís Carod-Rovira y Joan Puigcercós, y se ha mostrado orgulloso de los tripartitos que formó ERC con el PSC e ICV --partidos no independentistas--, y de "haber hecho presidente a un catalán nacido en Andalucía", en alusión a José Montilla.

Ovacionado en varias ocasiones y con el público puesto en pie para recibirle, Tardà ha proclamado que el referéndum se hará si o sí y pese a las trabas que pueda poner el Estado: "Ganaremos porqué pondremos las urnas, abriremos los colegios y haremos el referéndum".