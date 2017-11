Tardà (ERC) dice ahora que no hay independencia en Cataluña porque todavía no hay una mayoría que la quiera

Asegura que no habrá independencia hasta que no se logre esa mayoría y espera que los independentistas superen el 50% de los votos

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha reconocido este martes que la independencia de Cataluña no es aún una realidad porque todavía no hay "una mayoría" que la quiera y ha explicado que el Gobierno de Carles Puigdemont no "implementó" la República catalana por temor a que el Estado respondiera con la misma "represión" que ejerció el día del referéndum independentista del 1 de octubre.