Tardà admite que hay familias que se han "peleado" por el 'procés', pero dice que ya habían discutido antes por dinero

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha admitido este miércoles en el Pleno que el proceso independentista ha provocado tensiones en algunas familias catalanas, pero ha asegurado que ésta no ha sido la única causa del distanciamiento porque, en su opinión, esas personas "ya se habían peleado antes por los cuatro ahorros de los padres".

Tardà le ha replicado que él también tiene familia no independentista y que la Cataluña independente que defiende no pretende excluir a esos parientes suyos. "Siempre hablo de la ciudadanía catalana, no de Cataluña, porque para mí tan catalán es usted como yo o el señor Girauta", ha dicho en referencia al portavoz parlamentario de Ciudadanos.