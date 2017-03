Tauroni dice que mantiene su voluntad de declarar ante el juez del caso Cooperación: "Cada minuto en libertad es oro"

El empresario Augusto César Tauroni, que cumple seis años de cárcel por la primera pieza del caso Cooperación, asegura que mantiene su voluntad de prestar declaración y de "asumir lo que haya que asumir" porque "cada minuto en libertad es oro" y quiere estar con su familia.

Así lo ha manifestado Tauroni en declaraciones a Europa Press después de acogerse este martes a su derecho a no declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que instruye la causa.

El empresario ha explicado que su voluntad era prestar declaración este martes pero le han comunicado que el fiscal encargado del caso no podía asistir por un "problema grave".

Asimismo, ha señalado que se reunió este lunes con las distintas partes personadas en el proceso y "estaban de acuerdo" con que la declaración se produjera hoy. Tauroni también ha mostrado su intención de posponerla y fijar una nueva fecha: "Cuando nos digan que se puede acudiremos, mantengo la voluntad de declarar. He pedido permiso penitenciario para esto y vuelvo a prisión el jueves".

El empresario ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que tiene la "voluntad de asumir lo que haya que asumir" y que posee bienes para responder por la responsabilidad civil que, según ha apuntado, está fijada en 615.000 euros.

"Cada minuto en libertad es oro, quiero estar con mi familia, es una patochada decir que yo no quiero declarar", ha comentado Tauroni, quien ha subrayado que este martes ha aprovechado su visita a los juzgados valencianos para "clarificar los flecos" de su negociación con las partes personadas en la causa. "Yo quiero pagar y las partes quieren cobrar. ¿Por qué esto no avanza?", se ha preguntado.

RUPTURA DE LAS NEGOCIACIONES

Por otra parte, fuentes conocedoras del proceso han indicado a Europa Press que Tauroni se ha acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada que instruye esta causa tras romper negociaciones con Fiscalía Anticorrupción para obtener una rebaja en la condena a la que se puede enfrentar por las dos piezas que quedan pendientes. Se trata de la segunda ocasión en la que el empresario decide no declarar tras pedir voluntariamente comparecer.

Estas mismas fuentes han explicado a Europa Press que el empresario se ha inclinado por esta opción después de no haber llegado a ningún acuerdo con Fiscalía Anticorrupción para rebajar la condena a la que se puede enfrentar y han indicado que el fiscal no ha llegado a presentarse a la vista señalada para esta jornada aunque Tauroni, una vez dentro de la sala, ha dicho que no declaraba porque no estaba el representante del ministerio público.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia investiga las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, en las que hay una treintena de imputados, entre ellos, el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco. En estas dos piezas se investigan subvenciones a ONG y la proyección de la construcción de un hospital en Haití.

El empresario encarcelado ya pidió declarar a finales de febrero tras varias negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción para obtener una rebaja de la pena, pero un día antes de acudir al juzgado solicitó suspender su comparecencia.

Tras este bache y transcurridos unos días, el empresario volvió a iniciar conversaciones con el fiscal y reclamó una nueva comparecencia, que se fijó para la tarde de este martes, aunque en esta ocasión, tampoco se ha llevado a cabo su comparecencia al acogerse a su derecho a no declarar.