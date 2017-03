Teresa Rodríguez afea a Díaz la "derechización cabalgante" de la Gestora del PSOE en la legislatura "del abstencionazo"

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reprochado este jueves a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la "derechización cabalgante" de la Gestora del PSOE "a su imagen y semejanza", y le ha cuestionado si ésta va a ser "la legislatura del abstencionazo".

Ha sido en el transcurso de la pregunta que la líder de Podemos en Andalucía le ha formulado a la presidenta de la Junta en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y después de que Rodríguez haya afeado a Susana Díaz que el PSOE no apoyase la proposición de ley que Unidos Podemos planteó el pasado 14 de febrero en el Congreso de los Diputados para derogar la "Ley Montoro", que es como se ha referido a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Rodríguez ha incidido en que la reforma local supone "una asfixia durísima en términos financieros para los ayuntamientos y una limitación gravísima de sus competencias", y el 14 febrero "tuvimos la oportunidad de derogar esa ley", pese a lo cual el PSOE no votó a favor de la iniciativa de Unidos Podemos, según ha criticado. Al respecto, Rodríguez ha preguntado a la presidenta si "ha pensado en las consecuencias que mantener la 'Ley Montoro' tendrá para los ayuntamientos andaluces".

En su respuesta, Susana Díaz ha defendido el compromiso que mantiene el PSOE "desde hace muchos años" en materia de política local, y en concreto la acción del Gobierno andaluz contra la propia reforma de la administración local, frente a la que se situó "desde el primer día" porque "defendíamos, defendemos y seguiremos defendiendo que los ayuntamientos son instituciones al mismo nivel que el resto en este país y no son de segunda categoría" como a su juicio los contempla dicha ley del Gobierno del PP.

SUSANA DÍAZ RECUERDA EL RECURSO ANDALUZ AL TC

Susana Díaz ha destacado que Andalucía fue "la primera comunidad autónoma que recurrió la reforma al Tribunal Constitucional", y además puso en marcha "un decreto para paliar" los efectos de una normativa que "va en sentido contrario del Estatuto de autonomía y de la visión municipalista" del Gobierno andaluz.

La presidenta de la Junta le ha indicado además a Teresa Rodríguez que "comprometerse no es jugar al escondite con los ayuntamientos", y al respecto ha aludido a lo ocurrido en las elecciones municipales de 2015, cuando desde Podemos "soñaban con el 'sorpasso' y no querían contaminarse" en dicha convocatoria electoral, y así "jugaron al despiste en los ayuntamientos" no presentándose directamente en candidaturas con la marca de la formación morada.

"Comprometerse es defender siempre a los ayuntamientos desde el consenso y el diálogo", ha continuado Díaz, que le ha trasladado a la líder andaluza de Podemos que no puede pretender "llevar una reforma al Congreso sin hablar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sin el conjunto de los municipios de España y sin el conjunto de las fuerzas políticas".

Además, la presidenta de la Junta ha recordado que antes de que Podemos llegara al Congreso "ya había otra fuerza política que meses antes había presentado una iniciativa mucho más completa" que la de Unidos Podemos y que "contemplaba de verdad profundizar en la autonomía local y la financiación".

TERESA RODRÍGUEZ HABLA DE "MEZQUINDAD"

"De sus últimas palabras, la conclusión que saco es que si la propuesta no es suya, no se vota y punto", le ha replicado Teresa Rodríguez a Susana Díaz en su segundo turno, para afearle a la presidenta "cierta mezquindad" por esa actitud, de la que, según ha dicho, hay varios ejemplos en el ámbito del Parlamento andaluz, como cuando Podemos anunció una ley contra los desahucios, "el PSOE votó en contra porque venía de Podemos y luego anunció una ley de retracto" que se ha quedado en anuncio, según ha criticado.

Teresa Rodríguez ha preguntado a Susana Díaz si el hecho de "votar con el PP para que no se tramite" la proposición de ley de Unidos Podemos para "derogar una reforma injusta" que genera "durísimas consecuencias" para Andalucía y que ha provocado la pérdida de miles de empleos, es "por mezquindad o por un acuerdo de estabilidad, de investidura con el PP".

"A ver si ésta va a ser la legislatura del abstencionazo, que (los socialistas) se van a abstener en todo para no comprometerse con cambios reales", ha advertido Rodríguez, que ha señalado que ayuntamientos gobernados por el PSOE como los de Sevilla y Córdoba "votaron a favor de que esta ley de derogación se llevara" al Congreso.

Rodríguez ha insistido en que se le ocurren "dos posibles respuestas" para explicar el sentido del voto del PSOE ante dicha iniciativa parlamentaria de Podemos. "Una puede ser por la mezquindad de que, si yo no tengo la iniciativa, voto en contra de cualquier otra iniciativa similar por más que me haya partido el pecho en campañas electorales y en encuentros con alcaldes diciéndoles que la Ley Montoro no se podía soportar".

"Y la segunda es una derechización cabalgante de su Gestora a su imagen y semejanza que solo sabe mirar a la derecha para llegar a acuerdos, para anunciar medidas que no solucionan los problemas, como lo que han acordado con las cláusulas suelo o la miseria de subida del Salario Mínimo Interprofesional", ha abundado la líder andaluza de Podemos, que ha concluido advirtiendo a Susana Díaz de que si los socialistas "al final están siempre mirando a la derecha y votando con el PP están permanentemente votando en contra de Andalucía".

Susana Díaz, al cerrar el debate, le ha replicado a Rodríguez que el PSOE no apoyó la ley de Podemos "porque nuestro recurso al TC va mucho más allá de la norma" presentada por dicho partido en el Congreso.

Así, ha apuntado que el recurso presentado por la Junta pide al TC que declare inconstitucionales los artículos 1 y 2 "completos" de la citada ley, porque rechaza que "los ayuntamientos tengan que ser vigilados" y considerados como "de segunda categoría", si bien la ley planteada por Unidos Podemos "mantenían y avalaban" esos aspectos de la norma.

Susana Díaz le ha manifestado a Rodríguez que "si no se preocuparon de negociar con los demás grupos parlamentarios" sobre su proyecto es porque "estarían muy entretenidos negociando entre ustedes por Vistalegre", en alusión a la Asamblea estatal celebrada el mes pasado por Podemos, y en esa línea ha subrayado que "la iniciativa que presentó el PSOE meses antes tenía el apoyo de todo el arco parlamentario menos del PP y UPN, y en cambio ahora la inmensa mayoría de diputados se negaron a la reforma" de Unidos Podemos.

SUSANA DÍAZ REPROCHA A RODRÍGUEZ IR "DE LA MANO" DEL PP-A

Además, ha afirmado que "hay que mantener la coherencia", y "si uno defiende la política local se tiene que comprometer con la política local estando en los ayuntamientos, aunque eso después electoralmente no le permitiese el 'sorpasso' que deseaban".

"Comprometerse con Andalucía es defender los intereses de los andaluces siempre, al margen de quien gobierne", ha aseverado Díaz, que ha preguntado a Rodríguez si cree "que es muy de izquierdas ir de la mano del PP en el Parlamento" andaluz "sólo por atacar al PSOE y al Gobierno" de la Junta. "¿Eso sí es muy de izquierdas? Venga ya", ha comentado Díaz.

La presidenta ha concluido reprochando a Rodríguez que "su planteamiento en lo local es 'podemos pero no queremos', y este Gobierno puede y quiere seguir trabajando por la autonomía local, apoyando a los ayuntamientos, defendiendo no sólo la financiación autonómica en la Conferencia de presidentes, sino también la local". "Comprometerse es estar mucho más allá que detrás de la pancarta, es arrimar el hombro, ponerse frente a los problemas y decir la verdad a la gente", ha zanjado Susana Díaz.