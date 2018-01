Teresa Rodríguez critica que el abogado de la Junta en los ERE "no acusa y no busca recuperar el dinero"

EUROPA PRESS

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado este martes, cuando se ha reanudado en la Audiencia de Sevilla el juicio de los ERE, que el abogado de la Junta "no acusa y no busca recuperar el dinero", sino que "pidió el archivo de la causa". "Perro no come perro", ha apostillado.

Así se ha pronunciado la líder andaluza del partido morado en un comentario en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press, donde ha afirmado que "la autonomía andaluza sentada en el banquillo y el abogado que pagamos todos, el de la Junta, el que debía ser la acusación particular, no acusa y no busca recuperar el dinero. Pidió el archivo de la causa. Perro no come perro".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzga a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE, ha retomado la vista oral este martes con las cuestiones previas después de que los tres días previstos inicialmente en diciembre para la presentación de las mismas se consumieran con la lectura de los escritos de acusación y de defensa.

De este modo, el juicio tiene previstas dos sesiones esta semana, concretamente la de este martes y otra este miércoles, y una vez que finalice la presentación de las cuestiones previas el tribunal requerirá del tiempo "suficiente" para resolverlas antes de proseguir con el juicio con la práctica de la prueba y las declaraciones de los 22 acusados, de 117 testigos y de una docena de peritos, según ya indicó en diciembre el magistrado ponente del juicio, Juan Antonio Calle Peña.