Teresa Rodríguez espera un cambio con Sánchez liderando el PSOE aunque cree que "hay que ponerle la cuenta atrás"

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho esperar que con Pedro Sánchez liderando el PSOE este partido cambie su rumbo, de manera que ha considerado que "ahora toca ponerle la cuenta atrás a Sánchez, que vendió durante la campaña de primarias que se presentaba para enmendar el error de haber puesto a Mariano Rajoy como presidente". "Ojalá esté por cumplir ese compromiso y evitarlo lo antes posible", por ejemplo presentando una moción de censura, ha señalado.

"No me fío pero ojalá me equivoque", ha sostenido la dirigente de Podemos Andalucía, quien ha recordado que el partido que capitanea Sánchez tiene 140 años de historia "y durante los últimos 40, entre otras cosas, ha hecho la ley Corcuera, la reconversión industrial, hemos vivido décadas de corrupción durísimas del Gobierno de Felipe Gonzalez, o acordó la reforma de la jubilación a los 67 años". "Eso lo hizo el PSOE y no se nos olvida, eso no es muy socialista", ha apostillado.