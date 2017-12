La viuda del ganadero de Teruel critica a Interior por el despliegue de búsqueda de 'Igor el Ruso'

Eva Febrero, la viuda del ganadero José Luis Iranzo, ha criticado al Ministerio del Interior por su versión sobre el despliegue "inmediato" para detener a Norbert Feher, alias 'Igor el Ruso', al que se detuvo después del asesinato de su marido y de otros dos guardias civiles en Teruel.

José Luis Iranzo participó el mismo día de su muerte, el 14 de diciembre, en una batida de búsqueda. "Todos iban a pecho descubierto", relata su mujer, que sostiene que su marido "no sabía a qué se enfrentaba".

Sobre Zoido señala que "se nota que los asesinados no son su familia" porque "una respuesta inmediata no es lo que se hizo". Su marido "estuvo no se cuántas veces con la Guardia Civil". "La última vez que lo vi, iba al cuartel", asegura. "Les ayudó todo lo que pudo", explica en su escrito.