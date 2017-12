De la Torre dice que reconsideraría el no volver a presentarse a la Alcaldía de Málaga si el PP lo ve "oportuno"

EUROPA PRESS

Insiste en que no es el momento de hablar de ello y vuelve a asegurar que acabará el mandato

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este miércoles en que sigue pensando que "lo más natural es no presentarse" a la Alcaldía en 2019, pero, ha continuado, "también es verdad que he dejado la puerta abierta". Es más, ha incidido en que "no es absolutamente imposible", dejando, además, "pendiente de lo que sobre esa materia se pueda ver más oportuno desde el ámbito del propio PP".

"He planteado que en el caso de que se vea oportuno reconsideraría esa postura de estar en el no y deja abierta esa posibilidad, pero es un tema que creo que no es el momento", ha asegurado De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas por las declaraciones del presidente provincial del PP, Elías Bendodo, que ha manifestado sobre el futuro del alcalde de Málaga, que la decisión que tome "la respetará el partido como no podía ser de otra manera".

De la Torre, en este sentido, ha vuelto a reiterar que, como ha dicho más de una vez, la decisión será en relación con "lo que sea mejor para Málaga desde el punto de vista de la continuidad de un proyecto que en estos años ha demostrado lo positivo que está resultando para la ciudad".

"En esos términos me he expresado y me vuelvo a expresar, por tanto, digamos que hago una declaración en alguna medida recíproca o equivalente a lo que ha dicho Elías Bendodo", ha explicado De la Torre, añadiendo, además, que agradece al presidente del PP de Málaga, cuyo nombre está en las quinielas como candidato a la sucesión, que "haga ese planteamiento".

Cuestionado, en concreto, sobre si ha hablado últimamente con Bendodo al respecto, el regidor 'popular' ha explicado que "últimamente, no", ya que en estos últimos días "no ha habido tiempo", pero sí "penúltimamente, hace ya algunas semanas, no recientemente".

Asimismo, sobre esta conversación con el líder de los 'populares' malagueños, De la Torre ha afirmado que no departieron sobre "nada nuevo, lo que ya se conoce de antes, lo mismo".

Acerca de si dejó entrever la posibilidad o el deseo de presentarse, ha asegurado que "no lo he planteado como deseo, he planteado que en el caso de que se vea oportuno reconsideraría esa postura de estar en el no y dejar abierta esa posibilidad, pero es un tema que creo que no es el momento".

En este punto, ha recordado que el PP ya ha fijado el calendario, estando prevista la elección para municipios menores a partir de enero y los candidatos de las capitales andaluzas se prevé en la primavera del próximo año. "Respetaré lo que en esa materia se piense, se reflexione y se considere desde el ámbito nacional", ha agregado.

"Todo es reconsiderable y no he dejado la puerta cerrada absolutamente. Es un tema a hablar y a reflexionar pero me parece que no es el momento todavía", ha dicho De la Torre, que ha vuelto a dejar claro que su idea sigue siendo acabar el mandato: "Tiene que haber alguna razón de fuerza, de causa mayor que impidiera cumplir ese compromiso que tengo con la ciudadanía de Málaga".