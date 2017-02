Torrent no aclara si JxSí cederá un espacio a la CUP en la Mesa del Parlament

El portavoz adjunto de JxSí en el Parlament, Roger Torrent, no ha aclarado este jueves si su grupo cederá un espacio a la CUP en la Mesa, después de que los 'cupaires' hayan manifestado su voluntad de ser miembros de ella porque considera que está siendo "la diana" del Estado y no quiere rehuir su responsabilidad.

"No hemos recibido ninguna propuesta formal ni ninguna notificación por parte de la CUP. En cualquier caso, cuando la tengamos la analizaremos, como todas las propuesta que nos llegan", ha respondido Torrent al repreguntarle los periodistas.

Torrent ha hecho estas declaraciones tras una Junta de Portavoces extraordinaria convocada para suscribir un manifiesto de rechazo a la judicialización política después de que la Fiscalía se haya querellado contra los miembros de JxSí en la Mesa.

"Hoy es un día para mostrar la solidaridad a los miembros querellados de la Mesa y que puedan venir de fuera", ha respondido a los medios sobre la propuesta de la CUP, que al principio de la legislatura cedió a JxSí su representación en la Mesa, provocando que cuatro de los siete miembros sean este grupo.

Para Torrent, que la Fiscalía no se haya querellado contra el secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), responde a que los miembros querellados son independentistas y Nuet no: "Por un mismo hecho, en función de lo que se piense, de las ideas políticas, se querellan o no".