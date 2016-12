Toscano (PP) condena "el desprecio" de Mayoral (Podemos) a los pueblos y le invita a visitar Aljaraque (Huelva)

El actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), David Toscano, que ha registrado este jueves una moción de censura junto a los ediles de 'Sí se puede Aljaraque' por lo que convertirá en el nuevo alcalde, tras desbancar al PSOE que gobernaba en minoría con IU, ha condenado "el desprecio" demostrado hacia los pueblos por parte del secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, al que invita a visitar la localidad, a su juicio, "la mejor del mundo".

Mayoral ha tildado este jueves como un "error garrafal" la citada moción de censura criticando a su vez que esta formación no es Podemos y que con este hecho "en un pueblo perdido de Huelva" se intente "tapar" la actitud del PSOE, por ejemplo en Madrid.

En declaraciones a Europa Press, Toscano ha lamentado "esta absoluta falta de respeto por parte de una persona que es diputado en el Congreso de los Diputados", a lo que ha añadido que "Podemos no puede permitir que diga estas cosas".

Por tanto, le insta a "no hablar de lo que no conoce y menos que lo desprecie", aunque ha recordado que el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, "ya lo hizo, llamando a vecinos de Aljaraque hipócritas" por su postura ante la ubicación de un centro de internamiento de menores en la localidad, y "no lo vamos a consentir", ha concluido Toscano.