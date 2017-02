Trias defiende la legalidad en su mandato y ve "intención política" en la operación

Expresa su apoyo a Vives y a todos los trabajadores y directivos de Bimsa

El líder de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, ha garantizado este jueves que durante su gestión en el anterior mandato se respetó la legalidad en todas las operaciones, y ha añadido que hay "intencionalidad política" en la investigación sobre la presunta financiación irregular de la antigua CDC.

"Lo que pasa no es casual. Nos pasa continuamente. Le pasó a Artur Mas antes de unas elecciones de Cataluña, a Trias en unas elecciones municipales, y nos pasa ahora cuando el lunes un conjunto de personas tienen que ir a declarar", ha dicho en rueda de prensa en referencia al juicio de la próxima semana contra Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta del 9N.

Junto al portavoz del grupo municipal, Joaquim Forn, el exalcalde ha asegurado que estas investigaciones siempre suceden en momentos determinados --"¡vaya, qué casualidades más curiosas"", ha ironizado-- y ha insistido en que él ha vivido situaciones similares que se han demostrado falsas.

Trias ha expresado su apoyo y afecto al teniente de alcalde durante su mandato Antoni Vives, a quien "le buscan las cosquillas, pero después acaba con sentencias y resoluciones que lo exoneran" --en referencia a la investigación sobre Barcelona Regional (BR)--, y ha considerado que hay una persecución al exconcejal, en quien Trias ve altos valores, ha dicho.

"CONVENCIDO" DE LA LEGALIDAD

"Como líder del grupo municipal, quiero dejar muy claro que, en los cuatro años de nuestro mandato, estoy convencido de que se actuó siempre de acuerdo con la ley" en las operaciones, contratos y adjudicaciones en todas las áreas, concejalías, empresas e institutos municipales, incluido Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa), investigada dentro de la operación, ha recalcado Trias.

Acompañado por diversos concejales de CiU, ha expresado también su "total apoyo a todos los funcionarios y directivos de Bimsa, porque su actuación siempre y en todo momento se ha ajustado a la ley" y ha avanzado que defenderá a estos trabajadores durante la reunión de la alcaldesa Ada Colau con los grupos de las 16 horas de este jueves.

"Lo que tenemos que hacer es respetar las decisiones judiciales y ponernos a su lado para colaborar y aclarar cualquier cosa y cualquier sospecha que pueda haber", y ha asegurado que no disponen de más información de la que publican los medios de comunicación, algo que ha criticado que sucede habitualmente en estos casos y que es propio de una democracia de bajo nivel.

"Se generan operaciones mediáticas que a mí, por mucho que me expliquen mil historias, no me engañan, porque tienen una gran intencionalidad política", según Trias, que ha recordado que él fue acusado blanqueo de dinero mediante una cuenta en Suiza que demostró que era falsa, pero nadie ha pedido disculpas, ha lamentado.

EXGERENTE MUNICIPAL

Durante la operación, el que fue gerente del Ayuntamiento de Barcelona bajo el mandato de Xavier Trias, Constantí Serrallonga, ha quedado en libertad después que la Guardia Civil haya registrado su domicilio este jueves durante unas horas en el marco de la operación de presunta financiación de CDC.

Según fuentes consultadas, los registros guardan relación con su etapa como gerente municipal, cargo que ocupó entre junio de 2011 y junio de 2015, para después pasar a ser director general de Fira de Barcelona.