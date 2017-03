El presidente del Tribunal de Cuentas presenta mañana en el Congreso su informe sobre las elecciones municipales de 2015

Los partidos que concurrieron a esos comicios movieron 56 millones de euros para la campaña y hubo 1,4 millones en gastos no justificados

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentará este miércoles en el Congreso el informe sobre la contabilidad electoral de los comicios municipales de mayo de 2015, que reveló "deficiencias" en 1,4 millones de euros gastados por los partidos.

Álvarez de Mirada detallará en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas dicho informe, que contempla que el conjunto de los partidos políticos que concurrieron las últimas municipales movieron un total de 56,4 millones de euros para la campaña, de los que 1,4 millones presentaban irregularidades .

De esos más de 56 millones que los partidos movieron entonces, 29,1 procedían de créditos bancarios; otros 14 millones, de adelantos de subvenciones electorales; 9,8 millones, de aportaciones de las propias organizaciones políticas, y 3,4 millones, de aportaciones privadas.

Pero el organismo fiscalizador contabilizó en casi un millón y medio los gastos que no podrán ser financiados con subvenciones electorales porque presentan alguna irregularidad. Concretamente, 1.165.526,37 euros son gastos que carecían de naturaleza electoral; 132.951,84 euros no fueron debidamente justificados y 111.149,41 euros se realizaron fuera del periodo electoral.

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SUS CUENTAS

Todas las formaciones políticas que presentaron candidatura para las locales -- 2.075 partidos en total-- estaban obligadas a presentar ante el organismo fiscalizador su contabilidad. Sin embargo, 903 no se la remitieron, lo que supone un incumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Por este motivo, el Tribunal de Cuentas propuso entonces que no se adjudicasen subvenciones a estos 903 partidos, que principalmente fueron de implantación territorial muy reducida y se presentaron sólo en un municipio. La subvención concedida, alega esta institución, "no puede ser superior a los gastos declarados justificados" y, en estos casos, no existe ningún importe declarado.

Y también realizó una propuesta de reducción de la subvención respecto de otras siete formaciones políticas por exceder su gasto. El recorte que sugería el Tribunal de Cuentas ascendía en total a 30.146,63 euros.

De la misma forma, el organismo fiscalizador detectó que más de la mitad de las formaciones políticas que tenían un techo de gasto electoral en esas municipales por debajo de los 10.000 euros acabaron sobrepasando ese tope con un exceso medio de 1.151 euros.

En concreto, un total de 1.057 formaciones locales tuvo que afrontar esas elecciones con un techo de gasto de menos de 10.000 euros, que es el resultado de multiplicar por 0,11 euros el número de habitantes de los municipios donde hayan presentado lista.

EL EXCESO CONJUNTO SUPERA LOS 600.000 EUROS

En general, las principales deficiencias detectadas por el órgano fiscalizador son la falta de información acerca de la procedencia de los recursos, gastos no justificados y considerados no electorales, o incluso no haber acreditado la apertura de cuentas bancarias específicas.

El Tribunal de Cuentas asegura no haber podido verificar tampoco los gastos de todas las formaciones en publicidad exterior, prensa y radio, aunque tampoco es cuestión principal ya que se trata de una cuantía irrelevante.

Pero el principal problema es que la mitad de éstos, concretamente 532, sobrepasaron su límite de gasto, lo que supone una infracción sancionable. La mayoría de ellos, 524 partidos, superaron ese límite en más de un 1%. En total, el exceso de gasto se situó por encima de los 600.000 euros.