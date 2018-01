El Tribunal de Cuentas advierte del descontrol en la gestión y compraventa de edificios y terrenos de las diputaciones

En el 70 por ciento de los contratos examinados no se negoció el precio, dando por bueno el informe de tasación

La falta de control de los inmuebles se hace palpable en el hecho de que una gran mayoría de las diputaciones y cabildos, 79 por ciento, no tenía coordinado el inventario y la contabilidad, mientras que el 65 por ciento no disponía de registros auxiliares integrantes de los saldos de balance de las cuentas. Según el órgano fiscalizador los saldos contables no representan la imagen fiel de algunas de las entidades estudiadas lo que "dificulta o imposibilita" la correcta gestión patrimonial.