Dos asociaciones recurren al Tribunal Supremo la concesión de la Medalla al Mérito Policial a la Virgen del Amor

Alegan que no se cumplió con la normativa interna no aportada a la causa y que conocieron por una información periodística

Las asociaciones Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) han presentado ante el Tribunal Supremo un recurso extraordinario de revisión a la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor, en febrero de 2014 por parte del Ministerio del Interior, alegando que el departamento que dirigía el entonces Jorge Fernández Díaz ni cumplió ni aportó la normativa interna sobre estas condecoraciones, que conocieron a través de un medio de comunicación.

El escrito presentado a la Sala Tercera del alto tribunal, recogido por Europa Press, solicita que anule la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en noviembre de 2015 en la que no vio ningún inconveniente para la concesión honorífica a la virgen.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que la medalla cumplía toda las condiciones para ser otorgada ya que según la reglamentación de la Orden del Mérito Policial las condecoraciones "se concederá por Orden del Ministro del Interior a propuesta del Director General de Seguridad, oída la Junta de Seguridad y previo expediente sumario que se instruirá por dicha Dirección General".

Ahora presentan al Tribunal Supremo una nueva prueba que no constaba en el momento que la Audiencia Nacional avaló la orden de Interior. Se trata de un informe fechado en 2012, que los recurrentes conocieron a través de un artículo periodístico en el que se informaba de que este mismo órgano judicial estimó un recurso interpuesto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y le permitió acceder a la información contenida en el historial profesional de las propuestas de ingreso en la Orden al Mérito Policial al efecto de conocer sus méritos.

DOCUMENTO INTERNO "DECISIVO"

Este documento interno de la Policía establece unos criterios "objetivos y homogéneos" --tal y como dijo el entonces ministro el 26 de septiembre de 2012 en el Congreso de los Diputados cuando presentó dicha normativa-- para la concesión de medallas al mérito policial que establece que son las unidades policiales, organizaciones sindicales o un jefe de unidad Superior los que proponga quien merece la distinción y que después la Subdirección General competente por área de actividad debe emitir un informe que eleve la propuesta a la Junta de Gobierno.

Las asociaciones no sólo destacan en su escrito que "no se siguió ninguno de los pasos requeridos por la norma", sino que Interior escondió esta información y que ellos "no tenían ni podían tener conocimiento del mismo", ya que se trata de una "resolución interna" del Cuerpo, "sin difusión pública".

Asimismo, subrayan que es un "documento decisivo" para la resolución de esta "controversia" y aseguran que si esta normativa hubiese obrado en la causa, la Audiencia Nacional habría declarado nulas las actuaciones.

Las asociaciones Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) han interpuesto recursos para conseguir que se anule el aval que dio la Audiencia Nacional. El último fue el presentado en 2016 en el Tribunal Constitucional, que rechazó el pasado mes de julio admitir el mismo por la falta de especial trascendencia constitucional.