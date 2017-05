Tudanca ve adecuados los "gestos" de Sánchez para solucionar las tensiones territoriales y avanzar en el federalismo

El secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado "adecuados" los "gestos" que permitan solucionar las tensiones territoriales que tiene el país y que permitan avanzar en el modelo del federalismo.

Tudanca se ha mostrado convencido de que la Constitución Española necesita reformas en esta y "en otras muchas materias" consciente de que cuando se redactó la Carta Magna había avances que no se podían poner por escrito "dado de dónde veníamos". "Ahora sí es posible", ha defendido Tudanca que ha hecho un llamamiento a "quitarse algunos pudores" en España y a no agitar fantasmas porque "no es útil" para construir un mejor país para añadir que un modelo cada vez más centralista como pretende el PP "no es bueno".