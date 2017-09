Turull dice que no va a estar "desmintiendo y desmintiendo" informaciones sobre los atentados

Pregunta al Estado si está dispuesto a seguir "cargándose los pilares básicos de la democracia a costa de intentar frenar el 1 de octubre"

El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, ha advertido de que su gobierno no se va a pasar el día "desmintiendo y desmintiendo" informaciones sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, porque tienen "mucho trabajo" y aún tienen que estar asistiendo a muchas víctimas y familiares. "Por tanto, no vamos a entrar en el juego a perder el tiempo en un relato que sabemos qué intenciones tiene".

A su juicio, el Estado está, "a costa de querer frenar el 1 de octubre, cargándose pilares básicos de la democracia como es la libertad de expresión, como es la libertad de los diputados de poder hablar de lo que quieran". "Por tanto, mi interpelación al Estado es: ¿seguirán dispuestos a cargarse los principios básicos de la democracia a costa de frenar el 1 de octubre? por que el 1 de octubre no lo van a frenar", ha advertido.

Tras indicar que las leyes claves para el proceso independentista catalán se aprobaran "pronto", ha precisado que "justamente por la situación en la que nos encontramos con la actuación del Estado, que actúa hacia nosotros de manera preventiva por una cosa que está despenalizada, que es convocar un referéndum, pues la estrategia, los tiempos, etc., lo controlamos nosotros y lo vamos a anunciar cuando creamos que sea más oportuno".

En esta línea, ha afirmado que no van a "gastar energías" en meterse en unos debates que saben "qué interés tienen". "Tenemos mucho trabajo, los hacemos con mucha ilusión. El 1 de octubre está aquí mismo y las energías las vamos a gastar en eso y no en llevarnos a un debate que no nos interesa", ha concluido.