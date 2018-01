La UCO pide comprensión ante casos como el de Diana Quer y lo compara con el "muy parecido" de Yéremi Vargas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido comprensión para evitar filtraciones y presiones externas cuando investigan desapariciones "complejas" como la de Diana Quer que, según el coronel jefe Manuel Sánchez Corbí, es "un caso muy parecido" a otros aún abiertos como el de Yéremi Vargas en Canarias, donde el juez también ha archivado al no haber pruebas que incriminen al sospechoso.

Sánchez Corbí ha justificado la rueda de prensa junto con el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, y el coronel jefe de la Comandancia de A Coruña, Francisco Javier Jambrina Rodríguez, en que el de Diana Quer fue un caso muy mediático con "demasiada información que no se correspondía con la realidad". "Son los casos más difíciles de investigar", ha comentado, "porque no hay testigo, no hay móvil y no hay víctima".