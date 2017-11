El agente de la UCO niega el chivatazo a Granados: "Yo no le comenté que le estaban siguiendo"

Asegura que solo le dijo que se estaba haciendo una investigación en Valdemoro y que no conocía a Marjaliza "de nada"

El guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, investigado en la primera pieza que se juzga de la trama Púnica, ha insistido en diversas ocasiones durante la vista oral que acoge la Audiencia Nacional que él no dio el soplo al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados de que la Unidad Central Operativa (UCO) le estaba investigando sino que le dijo que había una investigación en curso en la localidad madrileña de Valdemoro, sin entrar en detalles sobre la misma.

Durante el interrogatorio al que se ha sometido en esta primera sesión de juicio, el agente, que se sienta en banquillo de los acusados por delitos de revelación de secretos junto con el también guardia civil José Luis Caro y Granados, ha negado ser el responsable del 'chivatazo' dado durante las fiestas de Valdemoro en septiembre de 2014. "No le hice ninguna referencia de ninguna instalación", ha dicho respecto a las cámaras que se colocaron frente a los negocios del empresario Marjaliza.

Sobre este último, el agente ha insistido en numerosas ocasiones que no le conocía "absolutamente de nada" y que por tanto no pudo advertir de la instalación de la viodecámara. "Jamás relacioné el nombre de Marjaliza con la operación", ha dicho Talamino a preguntas de la fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá que en su escrito de acusación le reprocha que su soplo "causó un importante daño a la causa".

GRANADOS: "ME SONÓ A ADVERTENCIA"

"A mi cuando saltó todo esto me pareció increíble porque no tenía ni idea", ha dicho Caro a la fiscal Teresa Gálvez a quien también ha negado que se refiera en clave a Talamino con el sobrenombre de 'calvito'.

NO HAY NULIDAD DE LAS ESCUCHAS

También ha respondido al letrado del exedil de Valdemoro que no las defensas no están legitimadas para acusar y por tanto no puede pedir la investigación del exsocio de Granados, David Marjaliza, porque la acusación la ejerce, ha dicho, el Ministerio Fiscal. "Este tribunal solo se pronuncia por la existencia de delito de las personas que están acusadas", ha sentenciado.