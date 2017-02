La UPF pide la dimisión de Catalá por "la intromisión intolerable" en la labor de las fiscales de Púnica

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido este jueves la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por cuestionar que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que no se investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, lo que ha calificado de "intromisión intolerable".

"Pedimos la dimisión del ministro por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales y con un absoluto desconocimiento de la Ley, el trabajo de nuestras compañeras, y amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior. Es una intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del ejecutivo, y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal", ha manifestado la UPF en una nota.

En concreto se refieren a unas declaraciones hechas esta mañana por el ministro en las dice que el comportamiento de las fiscales es "anómalo" y recuerda que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la trama Púnica.

Catalá también ha mostrado su descontento con que la discrepancia de las dos fiscales del caso con el informe emitido "sea de conocimiento público" y dice que el Ministerio Público debería funcionar "con mayor discreción" a la demostrada últimamente.

"Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", ha remachado Catalá.