UPN, PSN y PPN han pedido al Gobierno de Navarra que siga adelante con el convenio para que el tren de alta velocidad llegue a la Comunidad foral aunque no cuente con los votos de tres de los cuatro partidos que apoyan al Ejecutivo autonómico, mientras que EH Bildu ha señalado que si el Ejecutivo foral opta por llevar adelante este asunto "generará una crisis en cuanto a apoyos" y ha confiado en que "eso no se produzca".

Ha añadido que desde UPN "el objetivo es que el TAV". "Es fundamental estas obra y vamos a hacer lo posible para que llegue a Navarra. Esperamos que el Gobierno ponga de su parte y sea verdad que está de acuerdo con el tren", ha dicho, para pedir a Geroa Bai que "no se deje llevar por quienes están boicoteando obras en Navarra en los últimos 40 años".

A su juicio, "un Gobierno como el actual, que cree en el autogobierno y en el Fuero, no puede dar la espalda a una obra tan importante como el tren y hacer como que no pasa nada". "Somos conscientes de que una decisión puede tener repercusiones entre las cuatro fuerzas", ha dicho, para señalar que el Gobierno "tiene que ser decidido, hacer una contrapropuesta a la propuesta de convenio pensando en el interés de Navarra".

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que en la reunión del cuatripartito el pasado viernes "quedaron patentes importantes diferencias en torno a este tema". "Son cada vez más importantes", ha dicho, para opinar que "el interés general está también en los consensos políticos". No obstante, ha insistido en que "la discrepancia sobre el fondo es cada vez más manifiesta".

Tras señalar que las "prisas son malas consejeras", ha indicado que el Gobierno "ha puesto el freno en algunos casos demasiadas veces y en otros está corriendo". Ha manifestado Araiz que "no hay ningún aviso" en sus palabras al Ejecutivo, "sino que se trata de fijar posiciones políticas". "Está por ver hasta donde el Gobierno opta por sacar adelante el convenio y si opta por llevarlo adelante generará una crisis en cuanto a apoyos y habrá que valorar hasta no apoyar Presupuestos o qué alcance tendrá", ha dicho, pero ha confiado en que "eso no se produzca".