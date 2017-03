La rectora de UPV/EHU advierte de que "toda la sociedad debe estar preocupada" por los ataques a la Universidad

El Gobierno vasco cree "inadmisible" que haya alumnos y profesores que acuden con miedo a las facultades

La rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka, ha advertido de que "toda la sociedad debe estar preocupada" por los ataques registrados contra distintas facultades de la Universidad del País Vasco, puesto que son fruto de una "tensión" que está afectando a otros ámbitos de la sociedad. Por su parte, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha considerado que es "inadmisible" que haya alumnos y profesores que acuden con miedo a la Universidad.

Balluerka ha encabezado este viernes la concentración celebrada frente a la Facultad de Letras de la UPV/EHU, en Vitoria, uno de los centros de la Universidad vasca que en los últimos días y semanas ha sido objeto de ataques que han ocasionado diversos desperfectos.

La concentración ha contado con la participación de representantes de todos los partidos vascos, del Gobierno autonómico y de las instituciones alavesas. Esta movilización se produce un día después de la aprobación de una declaración institucional del Parlamento vasco en la que todos los grupos condenaron estos ataques.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la concentración silenciosa, Balluerka ha reivindicado el derecho de las 50.000 personas que estudian y trabajan en la UPV a desarrollar sus labores "en libertad".

Además, ha afirmado que en la Universidad tienen cabida todas las reivindicaciones, siempre que se planteen por vías "pacíficas". La rectora ha destacado que estos ataques se enmarcan en un contexto de "tensión" que afecta a otros ámbitos de la sociedad, y que es fruto de los intentos de algunos de "revivir" tendencias del pasado.

"NO SE PUEDE DIALOGAR"

"Es un problema de la sociedad, no sólo de la Universidad", ha señalado. En referencia a las dudas existentes respecto a la motivación de los ataques, ha subrayado que detrás de los mismos "no hay un lema universitario con un argumento potente" y que, además, los representantes de la UPV/EHU "no pueden dialogar" con quienes apoyan estas actuaciones porque no plantean argumentos "meramente académicos". Por ese motivo, ha afirmado que "toda la sociedad debe estar preocupada" por lo ocurrido.

Minutos después de la concentración, y durante su intervención en el pleno de control que celebra el Parlamento vasco, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, también se ha referido a este asunto.

Uriarte ha expresado su "profunda condena" de los ataques y ha recordado que la concentración de Vitoria se ha "horas después" de que el Parlamento vasco condenara los hechos de forma unánime.

"Subrayo, una vez más, en nombre del Gobierno vasco, nuestro apoyo y solidaridad con la comunidad universitaria; y la absoluta colaboración con el equipo de gobierno de la UPV/EHU", ha manifestado.

"INADMISIBLE"

Asimismo, ha trasladado su apoyo a la rectora Nekane Balluerka, y ha afirmado que es "absolutamente inadmisible que sigamos padeciendo estos ataques". "No podemos permitir que se instale el temor en los trabajadores, profesorados y estudiantes, no lo podemos tolerar", ha insistido.

Uriarte ha considera "inadmisible" que haya alumnos y profesores que acudan con miedo a la facultad, y ha subrayado que la sociedad vasca "no merece nada de esto". "La fuerza y la intimidación carecen de espacio en la sociedad vasca en general y en el mundo universitario en particular", ha subrayado.