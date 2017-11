Unidos Podemos estudia llevar al Consejo de Europa y a Naciones Unidas los vetos del Gobierno a sus leyes

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso ha informado este jueves de que está valorando la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal Constitucional, o incluso recurrir ante organismos internacionales, como el Consejo de Europa o las Naciones Unidas, por los vetos del Gobierno a proposiciones de ley de la oposición Concretamente, y según ha señalado la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, el grupo confederal empezará por recurrir el escrito de disconformidad del Gobierno contra su proposición de ley para recuperar la revalorización de las pensiones al ritmo de la inflación, mejorar los ingresos de la Seguridad Social, bajar a 61 años la edad de jubilación, y recuperar los niveles de protección para los desempleados mayores de 52 años.

Sin embargo, no es la única iniciativa vetada recientemente por el Ejecutivo sobre estos temas, ya que ha señalado que el Gobierno también ha vetado la proposición de ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores y reforzar la negociación colectiva.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, Yolanda Díaz ha denunciado que el Gobierno está ejerciendo de "rebelde frente a la legalidad vigente" pues proyecto el aumento del gasto presupuestario a años sucesivos. "Lo que no puede hacer es vetar la iniciativa legislativa para los próximos 27, como está haciendo", ha dicho la diputada gallega, acusando a Mariano Rajoy y a su Gobierno de "censurar" la capacidad legislativa del Congreso.

Asimismo, ha denunciado "el comportamiento" de las presidenta del Congreso, Ana Pastor, por aceptar en la Mesa los vetos que presenta el Gobierno, lo que a su juicio la convierte en "rehén automática de la censura". "No sólo no está defendiendo los derechos individuales de los diputados, sino que no está respetando a la Cámara colectivamente", ha criticado.