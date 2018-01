Unidos Podemos anuncia acciones legales contra Defensa por ampliar la misión en Malí sin aval del Congreso

Unidos Podemos ha anunciado este lunes que va a emprender acciones legales contra el Ministerio de Defensa por haber iniciado el envío de vehículos y militares a Malí antes de que la ministra, María Dolores de Cospedal, haya pedido permiso al Congreso para ampliar la participación militar española en la misión internacional del país africano.

"La ministra toma la senda del señor Aznar de saltarse el Congreso y la Ley de Defensa Nacional y de no informar a los ciudadanos. No lo vamos a permitir porque la etapa de las Azores ya pasó", ha señalado Delgado, quien no ha concretado qué acciones legales tiene en mente su grupo parlamentario.