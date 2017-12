Unidos Podemos insta a Iceta a "aclararse" porque no se puede apoyar el 155 y proponer indultos

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha instado este jueves al candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, a "aclararse" porque, desde su punto de vista, la propuesta del socialista de indultar a los exmiembros del Gobierno catalán investigados por el 'procés' no es compatible con su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Montero ha insistido en que en este momento "hay personas en la cárcel que no deberían estarlo" y en que los "problemas políticos" deben resolverse mediante soluciones políticas y no judiciales. En este contexto, ha mostrado su deseo de que Iceta y el PSOE "se aclaren" y acaben poniéndose "del lado del respeto a la democracia y la libertad y no de soluciones autoritarias".